Fame da Lupi: parte la campagna abbonamenti 2025/2026 dell’Avellino Basket

Nell’aria si sente qualcosa di diverso, qualcosa che ti prende dentro e non ti lascia più. È passione, è richiamo viscerale, è identità. Si chiama “Fame da Lupi” ed è lo slogan che apre la campagna abbonamenti 2025/2026 della Scandone Avellino, un urlo che arriva dal cuore dell’Irpinia e chiama a raccolta tutto il popolo biancoverde. Non è solo una questione sportiva, è molto di più: è voglia di tornare protagonisti, è senso di appartenenza, è orgoglio. Lo ha detto chiaramente anche il presidente Giuseppe Lombardi nel lanciare ufficialmente la nuova stagione: “Siamo felici di poter aprire questa campagna, vogliamo un pubblico costante, appassionato, partecipe. Abbiamo mantenuto i prezzi popolari, con leggere modifiche rispetto all’anno scorso, sempre pensando ai tifosi”. Insieme alla campagna è stato confermato anche il rinnovo biennale con Halley Campania, che continuerà a comparire sulle maglie della Scandone. E per rendere più accessibile l’abbonamento, nasce una nuova partnership con Banca Sella, che permetterà di rateizzare l’acquisto del tagliando senza costi aggiuntivi: “Vogliamo sostenere lo sport avellinese e chi lo segue – ha dichiarato il direttore Tommaso Celenda – rendendo più semplice e sostenibile la partecipazione”. Dopo i mille abbonati dello scorso anno, l’obiettivo è superarsi: lo dice il dg Nevola, che rilancia la sfida alla tifoseria: “Abbiamo bisogno di tutti, per crescere insieme e portare Avellino ai massimi livelli”. La campagna sarà divisa in due fasi: la prima partirà lunedì 23 giugno e si concluderà l’11 luglio, con prezzi agevolati e prelazione per i vecchi abbonati. Dal 7 luglio al 30 settembre via alla seconda fase, con canali di vendita aperti online e presso i rivenditori GO2. Gli abbonamenti saranno validi per 18 partite, esclusa la Giornata Biancoverde. I prezzi per la prima fase sono i seguenti: Tribuna Montevergine VIP 500 euro, Laterale 240, Superiore 160; Tribuna Terminio VIP 500 euro, Laterale 240, Superiore 160; Curva Sud 70 euro, 60 per gli under 25. Nella seconda fase, Tribuna VIP a 600 euro, Laterale a 270, Superiore a 190; Curva Sud 80 euro, 70 per gli under 25. I tagliandi saranno disponibili presso la sede del club in via Moccia 104 dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, e fino al 4 luglio anche online su www.go2.it per il solo settore Curva. Poi toccherà alla passione fare il resto: perché la fame, in Irpinia, è sempre da lupi.