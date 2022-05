CASERTA. Vertenza bufalina: Fabbris sulle dichiarazioni di De Luca.

Gianni Fabbris, portavoce del Coordinamento in Difesa del Patrimonio Bufalino, ha commentato le dichiarazioni del Presidente della Regione Vincenzo De Luca sul Piano della Regione per eradicare la brucellosi e la tbc bufalina, poche ore dopo la forte, partecipata iniziativa di questa mattina in cui il prof. Vincenzo Caporale (una delle massime autorità internazionali in materia di malattie infettive degli animali) ha chiarito il perchè fino al 2014 il Piano della Regione aveva quasi debellato la brucellosi e perché successivamente ha fallito. Fabbris ha dichiarato: “Sentiamo che il Presidente De Luca ha sostenuto che la Regione non farà un passo indietro sull’obiettivo di eradicare la TBC e la BRC. Il Coordinamento degli allevatori del Casertano non lo ha mai chiesto, anzi abbiamo chiesto un passo avanti sulla via della risoluzione dei problemi e sull’obiettivo di eradicare. Il presidente della Regione Campania è, evidentemente, non a conoscenza delle posizioni del Coordinamento che sono state espresso chiaramente, ancora una volta, nella partecipata conferenza stampa di questa mattina a Napoli. Abbiamo anche chiesto rigore nelle regole ed abbiamo rivolto alla Regione Campania la richiesta di rielaborare il Piano dal momento che, con ogni evidenza tecnica ha enormi contraddizioni fra gli obiettivi dichiarati e i contenuti che vengono proposti ed è destinato a fallire (non per la nostra opposizione ma perchè è inefficace). E’ interesse del Presidente De Luca come degli allevatori che il Piano funzioni davvero, contrariamente a quello precedente che ha prodotto risultati fallimentari sia per aver aumentato la brucellosi e la tbc sia per aver indotto alla chiusura trecento aziende. Quanto agli interessi dei consumatori è proprio per garantire la loro tutela che stiamo conducendo la nostra iniziativa come sarà evidente nei prossimi giorni con un nuovo appuntamento pubblico che terremo con le associazioni nazionali dei consumatori e dei medici impegnati in prima linea nella tutela della salute. Medici che sapranno spiegare semplicemente e chiaramente come il problema della brucellosi e della TBC bufalina haben poco a che vedere con la salute dei cittadini. Così, pure, nei prossimi giorni, produrremo gli atti che documentano la partecipazione nei numeri e nella qualità al Coordinamento Unitario in modo da offrire la migliore trasparenza in ordine a quanti sono gli allevatori e i cittadini che rappresentiamo e che non sono d’accordo col piano. Alla Regione rinnoviamo l’invito che abbiamo prodotto nella lettera aperta indirizzata al Vice Presidente Fulvio Bonavitacola e chiediamo di capire quale è la scelta: quella di ricomporre e risolvere i problemi o quella di delegittimare il Coordinamento in cui sono organizzati gli allevatori? ”