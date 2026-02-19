Stalking in Valle Telesina: divieto di avvicinamento e di dimora per un 48enne

A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nella giornata di ieri militari della Stazione Carabinieri di San Salvatore Telesino (BN) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento dai denuncianti e dai luoghi frequentati da questi ultimi, con prescrizione di mantenere una distanza di almeno 500 metri delle persone offese e del divieto di dimora nei Comuni di Faicchio e San Lorenzello, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un quarantottenne del posto gravemente indiziato del reato di stalking nei confronti di due coniugi residenti in valle telesina.

Le indagini venivano avviate in seguito di più querele presentate delle persone offese che riferivano le condotte vessatorie subite dall’indagato, consistenti in lesioni, minacce e condotte persecutorie. Le vessazioni venivano riscontrate dagli uomini dell’Arma, che ricostruivano un preoccupante quadro di ansia e paura ingenerato alle vittime, costrette a modificare le proprie abitudini di vita.

Il provvedimento oggi eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.