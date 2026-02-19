Stefano Sanseverino, in arte Sansone: il giovane talento musicale di Avella che sogna il grande pubblico.VIDEO

AVELLA – Tra i giovani artisti emergenti dell’Irpinia che cercano di ritagliarsi uno spazio nel panorama musicale italiano spicca Stefano Sanseverino, cantautore avellano conosciuto artisticamente come Sansone. Con uno stile personale e melodie intime, l’artista sta costruendo passo dopo passo il proprio percorso, puntando su autenticità espressiva e testi capaci di raccontare emozioni e vissuti quotidiani.

Le origini e i primi passi

Fin da giovanissimo, Sanseverino ha mostrato una forte passione per la musica. Già adolescente si esibiva in contesti locali, ricevendo apprezzamenti per le sue qualità vocali e interpretative. In una delle sue prime apparizioni pubbliche, ancora sedicenne, propose diversi brani davanti al pubblico locale ottenendo consensi e incoraggiamenti a proseguire nel suo percorso artistico.

Negli anni successivi ha continuato a esibirsi dal vivo, partecipando a eventi musicali e iniziative territoriali che valorizzano i talenti locali, consolidando il legame con la propria comunità.

Il percorso artistico e le esperienze live

Nel 2015 il giovane cantautore presentò al pubblico il suo lavoro discografico “Ora Esatta” presso il Teatro Biancardi di Avella, dopo un anno di concerti e tappe di successo. Il tour lo portò anche all’estero, con esibizioni in Germania accolte positivamente da pubblico e critica.

Queste esperienze hanno contribuito a rafforzare la sua presenza scenica e a sviluppare una maturità artistica che oggi si riflette nelle sue performance.

Lo stile musicale: emozioni e introspezione

Con il progetto Sansone, Stefano Sanseverino propone un pop indipendente essenziale e diretto. Le sue canzoni si distinguono per:

melodie intime e accessibili

testi introspettivi e personali

attenzione alle emozioni e alle relazioni umane

centralità della scrittura come forma espressiva

La sua musica racconta momenti di vita quotidiana e sentimenti universali, mantenendo un’identità autentica e riconoscibile.

Tra territorio e nuove opportunità

Pur restando profondamente legato alla sua terra, Sanseverino guarda oltre i confini locali, consapevole che la crescita artistica passa attraverso nuove esperienze e visibilità. La partecipazione a eventi musicali e manifestazioni culturali rappresenta per lui un’occasione importante per incontrare pubblico e professionisti del settore.

Il suo percorso dimostra come talento, determinazione e radici territoriali possano convivere, trasformandosi in una spinta verso traguardi sempre più ambiziosi.

Un sogno che continua

Come molti giovani artisti italiani, Stefano Sanseverino coltiva il sogno di affermarsi nel panorama musicale nazionale. Con impegno costante, esibizioni dal vivo e nuovi progetti artistici, il giovane cantante di Avella continua a farsi conoscere, portando con sé la voce e la sensibilità della sua terra.

Un cammino ancora in evoluzione, ma già ricco di passione, dedizione e promesse per il futuro. Ieri è stato ospite della manifestazione “Aspettnado Casa Sanremo” organizzata dall’IstitutoScolastico “Monsignor Pasquale Guerriero” dove si è esibito con due brani. Ecco il video allegato.