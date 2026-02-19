Mugnano del Cardinale, riscaldamenti guasti alla sede distaccata del Liceo “Pietro Colletta”: studenti in protesta

MUGNANO DEL CARDINALE – Disagi e proteste alla sede distaccata del Liceo Scientifico “Pietro Colletta” di Avellino situata a Mugnano del Cardinale, in via Maria Montessori, accanto al liceo classico e alla nuova struttura destinata alle scuole medie. Da diversi giorni gli studenti segnalano gravi problemi ai riscaldamenti, con aule fredde che rendono difficile lo svolgimento delle lezioni.

Secondo quanto riferito dagli stessi ragazzi, il malfunzionamento dell’impianto termico persisterebbe da tempo e, nonostante le segnalazioni, la situazione non sarebbe stata ancora risolta. Il malcontento è cresciuto fino a sfociare in forme di protesta e sciopero per richiamare l’attenzione delle istituzioni competenti.

Per gli edifici delle scuole superiori la manutenzione è di competenza della Provincia, mentre si parla della possibile verifica da parte di tecnici incaricati. Tra studenti e famiglie cresce tuttavia la preoccupazione che eventuali controlli possano non risolvere definitivamente il problema.

La comunità scolastica chiede un intervento urgente per garantire ambienti sicuri e adeguati, nel rispetto del diritto allo studio e della salute degli studenti.

Si attendono ora chiarimenti ufficiali e tempi certi per la risoluzione del guasto.