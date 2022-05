BENEVENTO. Olimpiadi dei Forum 2022 assegnate ai Forum dei Giovani di Ponte e Torrecuso

I Forum dei Giovani di Ponte e Torrecuso si aggiudicano l’edizione 2022 delle Olimpiadi dei Forum Giovanili. La conferma è giunta pochi giorni fa, quando la commissione Sport e Salute del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Prov incia di Benevento ha affidato alla coppia degli organismi giovanili, situati nella Valle Vitulanese, l’organizzazione dell’evento sportivo fissato per la prossima estate, dal 28 al 31 luglio 2022.

La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, nasce come evento itinerante: infatti ogni anno viene assegnato ad un Forum o una coppia di Forum il compito e l’onore di organizzare l’evento, un po’come avviene per le vere Olimpiadi.

Le Olimpiadi dei Forum sono una manifestazione di natura sportiva durante la quale i Forum del territorio campano gareggiano in una dozzina di discipline al fine di promuovere i valori dello sport, quali aggregazione, divertimento e sano spirito sportivo.

Le Olimpiadi sono anche un momento di confronto, una vera occasione per fare rete tra le varie comunità all’insegna dello sport, inteso come strumento di socializzazione e di aggregazione.

L’ultima edizione delle Olimpiadi tenutasi ad Apice, ha visto coinvolti più di duecento giovani ragazzi provenienti da tutta la Regione Campania.

L’edizione dei giochi di quest’anno, che si terrà a luglio, per la prima volta vedrà una regia organizzativa assegnata ad una coppia di Forum giovanili, il Forum dei Giovani di Ponte e il Forum dei Giovani di Torrecuso.

Una grande soddisfazione per il duo giovanile della Valle Vitulanese, come dichiarano congiuntamente i presidenti Stefano De Gregorio (Forum Ponte) e Antonio Coletta (Forum Torrecuso): “Siamo orgogliosi di poter organizzare ed ospitare una delle manifestazioni giovanili più importanti e significative nel nostro territorio. Non vediamo l’ora di metterci al lavoro e ci auguriamo che possa essere un evento memorabile per i nostri due paesi, per tutto l’ambiente sannita e non solo”.

Il coordinatore del Forum dei Giovani Provinciale di Benevento, nonché fondatore e ideatore dell’evento, Daniele Belmonte, ci parla degli obiettivi di questa nuova edizione: “Per la prima volta l’evento avrà anche la regia e la collaborazione del neonato organismo giovanile del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento. Siamo giunti alla settima edizione e questo è motivo di grande orgoglio, mai ci saremmo aspettati un grande successo come questo. Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di formare una sorta di rete tra realtà giovanili, in modo da favorire la socializzazione, l’aggregazione, lo scambio di idee e di progetti tra i tanti ragazzi partecipanti. Ormai l’evento ha assunto una rilevanza ultraregionale e per questa nuova edizione ci aspettiamo un aumento della partecipazione rispetto alle edizioni precedenti. Sarà un piacere collaborare ed essere ospitati dalla cittadinanza di Ponte e Torrecuso, sono sicuro che sarà un grande evento”.

L’organizzazione vi da appuntamento al primo evento di questa edizione, la presentazione della manifestazione che si terrà venerdì 20 Aprile alle ore 19,30 presso “Barità” in contrada Collepiano a Torrecuso.

