Benevento: Approvato Progetto per Nuovi Punti di Videosorveglianza nel Rione Libertà e Centro Storico

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Dr. Carlo Torlontano, ha approvato questa mattina, con la partecipazione del Sindaco di Benevento, On. Clemente Mastella, il progetto del Comune capoluogo mirato alla realizzazione di nuovi punti di videosorveglianza nel Rione Libertà e nel centro storico cittadino, progetto finanziato con le risorse del Fondo Unico di Giustizia assegnate a 95 comuni con popolazione residente compresa tra i 50.000 e i 99.999 abitanti, tra i quali figura anche la città di Benevento destinataria di una quota del fondo pari a circa 48mila euro.

Il progetto prevede l’installazione di una telecamera di contesto e di sette telecamere bullet sui pali della pubblica illuminazione dislocati in Viale dei Rettori, sul Viadotto delle Streghe, in Via Cosentini e nel Piazzale degli Atleti per monitorare, nel centro storico, l’arteria di accesso all’attuale terminal bus extra-urbani, e, nel rione Libertà, alcuni punti sensibili più volte oggetto di danneggiamenti.

Il Prefetto Torlontano ha sottolineato nella circostanza “la particolare valenza degli investimenti in tecnologie capaci di promuovere la legalità grazie alle quali può essere assicurato un presidio maggiore e più qualificato del territorio implementando il sistema integrato di prevenzione e contrasto dei fenomeni delinquenziali”.