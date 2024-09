+EUROPA al Pride: Uniti per i Diritti e l’Uguaglianza

+EUROPA Avellino è lieta di annunciare la sua partecipazione all’iniziativa “Ave O’ Pride” organizzata dal circolo ARCI Avionica, che si terrà domani pomeriggio ad Avellino.

Questo Pride, nato dal basso, pone al centro il tema intersezionale dei diritti e rappresenta un’occasione importante per riaffermare il nostro impegno verso la comunità LGBTQIA+ e i diritti civili, riflettendo i valori fondamentali del nostro partito.

— Appuntamento: Domani alle 17:30 davanti alla Chiesa di San Ciro —

+EUROPA pone al centro del suo programma la difesa delle libertà individuali e promuove una visione inclusiva e liberale dei diritti civili in Europa. Ringraziamo gli organizzatori per aver accolto all’interno del manifesto due punti che abbiamo proposto:

1. Trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali: Un impegno concreto che abbiamo già promosso a livello locale con “Caro Sindaco Trascrivi”, affinché il Comune di Avellino adotti misure che riconoscano i diritti di tutte le famiglie provvedendo alle registrazioni anagrafiche dei figli di coppie omogenitoriali.

2. Riconoscimento delle carriere alias: Sosteniamo l’istituzione e la promozione del riconoscimento delle carriere alias per le persone transgender e non binarie, permettendo loro di esprimere liberamente la propria identità di genere, senza discriminazioni, anche nei contesti istituzionali.

Questi punti si inseriscono nel quadro più ampio del Manifesto Liberale Arcobaleno 2024 di Più Europa, che pone l’accento sulla necessità di una piena uguaglianza dei diritti per le persone LGBTQ+ in Europa, senza compromessi. Il nostro obiettivo è costruire un’Europa che celebri la diversità e la libertà individuale come suoi maggiori punti di forza, battendoci per:

Il riconoscimento universale dei matrimoni e della genitorialità tra persone dello stesso sesso in tutta l’UE;

La libertà riproduttiva senza eccezioni;

Una strategia LGBTQ+ coraggiosa a livello europeo per garantire la piena attuazione dei diritti civili e democratici in ogni Stato membro.

“La partecipazione di +EUROPA al Pride non è solo un atto simbolico, ma un impegno concreto per trasformare la nostra città e l’Europa in luoghi di vera uguaglianza e rispetto,” dichiara Alfonso Maria Gallo, della segreteria nazionale e portavoce locale. “Ci auguriamo che il Comune di Avellino, come si era impegnato a fare in passato, mantenga la promessa ed accolga le nostre proposte che sono solo l’inizio di un cambiamento più ampio che vogliamo vedere a livello nazionale ed europeo”.

Vi invitiamo a unirvi a noi domani per manifestare insieme, un momento di festa e di lotta per costruire una società più giusta, inclusiva e rispettosa dei diritti di tutte le persone.