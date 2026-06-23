Senza Confini – L’impasto della felicità” Inclusione, lavoro e diritti: a Roccarainola il confronto con Nico Acampora, fondatore di PizzAut

Ci sono eventi che vanno oltre un semplice incontro pubblico. Eventi che diventano occasione di confronto, speranza e costruzione concreta di futuro. È questo lo spirito di “Senza Confini – L’impasto della felicità”, il convegno che si terrà venerdì 3 luglio 2026 alle ore 18:00 presso il Santuario Sant’Agnello Abate, in Piazza Sant’Agnello Gargani a Roccarainola.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Sant’Agnello Abate di Gargani di Roccarainola nell’ambito dell’evento “Pizza Pazza in Piazza”, è patrocinata dal Comune di Roccarainola e nasce dalla volontà di creare un momento autentico di riflessione sul tema dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, mettendo al centro il valore della dignità, delle opportunità e della partecipazione attiva.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Avv. Anna Maria D’Arienzo, Garante delle Persone con Disabilità del Comune di Roccarainola, con l’Associazione Giovani di Sasso, presieduta da Pina Ottaviano, da sempre impegnate nella promozione dei diritti, dell’inclusione e della partecipazione sociale sul territorio.

Ospite d’onore della serata sarà Nico Acampora, educatore e imprenditore sociale, fondatore di PizzAut, il primo progetto di ristorazione in Italia dedicato all’inclusione lavorativa delle persone con autistismo. Nato dalla sua esperienza di padre di un ragazzo con lo spettro autistico, PizzAut è oggi riconosciuto a livello nazionale come un modello virtuoso di integrazione, autonomia e innovazione sociale.

Attraverso la sua testimonianza, Nico Acampora racconterà un percorso fatto di impegno, coraggio e opportunità concrete, dimostrando come il lavoro possa diventare uno strumento fondamentale di emancipazione e inclusione. La sua esperienza rappresenta oggi un esempio concreto di come sia possibile abbattere barriere culturali e pregiudizi, valorizzando le capacità e i talenti di ogni persona.

Durante il convegno interverranno inoltre rappresentanti del Centro per l’Impiego, imprenditori locali, dando vita a un dialogo aperto tra istituzioni, associazioni e mondo produttivo, con l’obiettivo di favorire percorsi di inclusione e creare opportunità reali per i giovani con disabilità.

“Insieme possiamo fare la differenza” sarà il filo conduttore dell’incontro, che intende lanciare un messaggio forte alla comunità: una società più giusta e inclusiva si costruisce attraverso l’ascolto, la collaborazione e la capacità di guardare oltre ogni limite.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. La partecipazione delle istituzioni, delle associazioni, delle autorità civili, religiose e militari e degli organi di informazione rappresenterà un prezioso contributo alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sulla solidarietà e sulla piena partecipazione di tutti.