Nola, Supermercati Piccolo: riapertura punto vendita di via Saccaccio. Giovedì 25 giugno ore 9.00

23/06/2026 binews.it EVIDENZA, NOLANO 0

Nola, Supermercati Piccolo: riapertura punto vendita di via Saccaccio. Giovedì 25 giugno ore 9.00

Nola – Il punto vendita dei Supermercati Piccolo di via Saccaccio a Nola riapre al pubblico. L’appuntamento è fissato per giovedì 25 giugno alle ore 9.00 con la benedizione del parroco della chiesa del Carmine.

La struttura è rimasta chiusa alcuni mesi per realizzare un programma di riqualificazione e ottimizzazione della struttura.

Il punto vendita di via Saccaccio è tra i più radicati nella città di Nola con una storia ultra-decennale, ed ormai un vero e proprio punto di riferimento per la comunità.

I clienti troveranno, in questo nuovo corso, spazi più accoglienti, nuovi reparti,  ed un format più accattivante