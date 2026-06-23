Nola, Supermercati Piccolo: riapertura punto vendita di via Saccaccio. Giovedì 25 giugno ore 9.00

Nola – Il punto vendita dei Supermercati Piccolo di via Saccaccio a Nola riapre al pubblico. L’appuntamento è fissato per giovedì 25 giugno alle ore 9.00 con la benedizione del parroco della chiesa del Carmine.
La struttura è rimasta chiusa alcuni mesi per realizzare un programma di riqualificazione e ottimizzazione della struttura.
Il punto vendita di via Saccaccio è tra i più radicati nella città di Nola con una storia ultra-decennale, ed ormai un vero e proprio punto di riferimento per la comunità.
I clienti troveranno, in questo nuovo corso, spazi più accoglienti, nuovi reparti, ed un format più accattivante