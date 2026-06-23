Scafati: sorpresa in casa con la droga. Arrestata dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 35enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Pompei, con il supporto di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, effettuato un controllo presso l’abitazione della predetta a Scafati, dove hanno rinvenuto 31 panetti e 5 involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 3 kg, nonché 2 coltelli a serramanico con le lame intrise di sostanza stupefacente.

Per tale motivo, la stessa è stata tratta in arresto dal personale operante.

Ancora, nel corso del servizio, i medesimi poliziotti, all’interno di una cantina ubicata nello stesso stabile, hanno rinvenuto e sequestrato circa 2,7 kg di hashish, oltre 7 kg di marijuana, 70 grammi circa di cocaina, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, un fucile a pompa cal. 12 con matricola abrasa e 22 munizioni dello stesso calibro.