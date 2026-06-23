TAURANO. Traguardo d’eccellenza per Maria Manzi: consegue la specializzazione TFA con il massimo dei voti

Grande soddisfazione e orgoglio per Maria Manzi, che ha conseguito la specializzazione TFA per la scuola secondaria di secondo grado presso l’Università Suor Orsola Benincasa, ottenendo il prestigioso risultato di 30 e lode.

Un importante traguardo accademico che premia anni di studio, impegno e dedizione nel campo della formazione e dell’insegnamento, confermando le sue competenze professionali e la passione per il mondo della scuola.

In questo giorno speciale, a Maria giungono gli auguri più affettuosi da parte del marito Franco, della mamma Yvonne e della suocera Gianna, che hanno voluto condividere la gioia per questo significativo successo personale e professionale.

A Maria Manzi le congratulazioni per il brillante risultato raggiunto e i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni nel mondo dell’insegnamento.