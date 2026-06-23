Tra Baiano e Avella, sopralluogo delle Guardie Ecozoofile ANGE dopo una segnalazione per un cane rinchiuso in un magazzino

BAIANO-AVELLA – Un sopralluogo è stato effettuato nei giorni scorsi tra i comuni di Baiano e Avella a seguito di una segnalazione riguardante la presenza di un cane custodito all’interno di una struttura adibita a magazzino.

L’intervento è stato eseguito dal Comandante Provinciale di Avellino delle Guardie Particolari Giurate dell’ANGE (Associazione Nazionale Guardie Ecozoofile), nell’ambito delle attività di controllo e tutela del benessere animale svolte sul territorio.

A seguito della segnalazione ricevuta, le Guardie Ecozoofile hanno proceduto alle verifiche del caso per accertare le condizioni in cui si trovava l’animale e verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela degli animali.

Nel corso del sopralluogo sono stati ispezionati i locali della struttura e raccolti gli elementi necessari per valutare la situazione. L’attività si inserisce nel più ampio impegno dell’ANGE volto alla prevenzione e al contrasto di eventuali situazioni di maltrattamento o detenzione non conforme degli animali.

L’Associazione ricorda l’importanza della collaborazione dei cittadini attraverso segnalazioni puntuali e responsabili, strumento fondamentale per consentire interventi tempestivi a tutela del benessere animale.

Gli accertamenti proseguiranno secondo le procedure previste dagli organi competenti, qualora emergano ulteriori elementi meritevoli di approfondimento.