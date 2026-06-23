MUGNANO DEL CARDINALE. È nato Leonardo Gironda

Grande gioia a Mugnano per la nascita del piccolo Leonardo Gironda, primo figlio di Giuseppe Gironda e Consiglia Soviero.

L’arrivo di Leonardo riempie di felicità tutta la famiglia, che accoglie con emozione e amore questo meraviglioso dono. Un momento speciale che segna l’inizio di una nuova avventura per mamma e papà, circondati dall’affetto di parenti e amici.

Al piccolo Leonardo gli auguri di una vita serena, ricca di salute, sorrisi e soddisfazioni. Ai neo genitori Giuseppe e Consiglia le più sincere congratulazioni per questo giorno indimenticabile.

Benvenuto al mondo, Leonardo!