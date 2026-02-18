Altavilla Irpina, segnalati casi sospetti di avvelenamento di gatti nella zona della Foresta

Una segnalazione giunta alla nostra redazione accende i riflettori su una situazione preoccupante che si sta verificando ad Altavilla Irpina, in particolare nella zona della Foresta – via Edoardo Di Noia, dove da circa dieci giorni si registrano diversi episodi sospetti di avvelenamento di animali domestici.

Secondo le informazioni raccolte, almeno otto gatti sono stati trovati morti nell’area, mentre un altro animale, condotto dal veterinario per una patologia non collegata all’avvelenamento (rinotracheite), è riuscito a sopravvivere. Gli esami clinici avrebbero tuttavia evidenziato la presenza di sostanze riconducibili a diserbanti, elemento che rafforza l’ipotesi dell’avvelenamento.

Non è ancora chiaro se si tratti di un gesto intenzionale o di un utilizzo improprio di sostanze chimiche nei giardini privati; tuttavia, il fatto che i decessi continuino a verificarsi anche dopo le recenti piogge lascia ipotizzare che la sostanza tossica possa essere stata mescolata al cibo, aumentando il rischio per gli animali domestici e randagi presenti nella zona.

L’episodio sta generando forte preoccupazione tra i residenti, anche perché nel territorio comunale non è presente un ambulatorio veterinario in grado di intervenire tempestivamente in casi di emergenza, costringendo i proprietari di animali a rivolgersi a strutture situate nei comuni limitrofi. Una situazione particolarmente critica se si considera l’elevata presenza di animali domestici nel paese.

I cittadini invitano alla massima attenzione e sollecitano eventuali testimoni o chiunque abbia informazioni utili a segnalare comportamenti sospetti alle autorità competenti, ricordando che l’avvelenamento di animali rappresenta un reato punito dalla legge.

Alla luce degli episodi registrati, emerge inoltre la necessità di rafforzare le iniziative di tutela degli animali sul territorio, attraverso programmi di sterilizzazione, maggiore vigilanza e servizi veterinari più efficienti, per garantire sicurezza agli animali e alla comunità.