Sant’Angelo dei Lombardi – torna il Goleto Festival: quattro serate di musica, cultura e solidarietà per la XII edizione

Organizzato dal Rotary Club “S. Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto”, in partenariato con il Conservatorio Cimarosa. Al centro i giovani talenti, la valorizzazione del territorio e la lotta alla polio.

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI – Il fascino senza tempo dell’Abbazia del Goleto si prepara ad accogliere la XII edizione del Goleto Festival, primo evento del nuovo anno rotariano 2025-2026 del Rotary Club “S. Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto”, presieduto da Stefania Di Cicilia.

Dopo il passaggio delle consegne con il past president Rosario Maglio, il club promuove, come da tradizione, un evento che unisce arte, musica e solidarietà, in partnership con il Conservatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino, diretto da Maria Gabriella Della Sala, con la presidenza di Giuliana Franciosa.

L’iniziativa, patrocinata da enti e istituzioni locali, ha una chiara finalità benefica: raccogliere fondi per la Rotary Foundation, impegnata da anni nella lotta contro la poliomielite. Ma non solo: il festival punta a valorizzare i giovani talenti musicali e promuovere il patrimonio storico e culturale dell’Alta Irpinia, attraverso un protocollo d’intesa con il Conservatorio per sostenere gli artisti anche mediante borse di studio.

Il programma del Goleto Festival

Il festival si articolerà in quattro serate, tutte nel mese di luglio, con inizio alle ore 20:30 presso il complesso abbaziale del Goleto:

18 luglio – Serata inaugurale con il Conservatorio Cimarosa: protagonisti Rossella Costa (soprano) e Pierfrancesco Borrelli (cembalo e direzione) in “Capolavori del barocco musicale: Napoli e Venezia”, con musiche di Avitrano, Marchitelli, Ragazzi e Vivaldi .

28 luglio – Spettacolo conclusivo del Laboratorio Progetto Danza , a cura di Cinzia Donatiello .

29 luglio – Concerto finale dei giovani talenti irpini , protagonisti di una masterclass estiva sotto la direzione artistica di Raffaele Diego Cardone .

30 luglio – Performance del collettivo Sus4tet, formazione modulabile di sassofoni, che propone repertori innovativi per esplorare le molteplici possibilità timbriche e stilistiche dello strumento.

Ancora una volta, il Goleto Festival si conferma un appuntamento culturale e sociale di grande rilievo per l’Alta Irpinia, capace di coniugare qualità artistica, impegno civico e promozione del territorio.