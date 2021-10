Operai IrpiniAmbiente Flumeri, la nota

«Quello che vogliamo è che sia fatta chiarezza sulle ultime promozioni interne all’azienda.» Così si apre la nota inviata da un gruppo di dipendenti della sede di Flumeri dell’azienda “IrpiniAmbiente”. Il comunicato mandato agli organi di stampa fa riferimento agli ultimi avanzamenti di carriera avvenuti all’interno della società specializzata nella gestione dei rifiuti che, a dire di alcuni operai, non sembrerebbero del tutto trasparenti.

«Chiediamo» – prosegue il comunicato – «un incontro con i dirigenti che possa fare chiarezza su quali siano stati i criteri adottati nella decisione di promuovere alcuni nostri colleghi, anche con meno anni di servizio rispetto ad altri. Non vogliamo necessariamente pensare in negativo ma sia il silenzio dell’azienda, sia il fatto che i promossi siano tutti RSU, ci lascia perplessi. Già abbiamo dei ritardi sulle rielezioni dei rappresentati sindacali a causa del coronavirus, visto che le elezioni si dovevano tenere l’anno scorso e sono state rimandate, ora questi strani avanzamenti di carriera ci hanno messo in uno stato di pre-agitazione. Non vogliamo passare per lo strumento dello sciopero e ricorriamo alla comunicazione a mezzo stampa perché, lo ripetiamo, ad oggi ogni nostro tentativo di chiarimento con l’azienda è stato vano.»

Concludendo il comunicato, i dipendenti hannoespresso le loro aspettative: «Speriamo che questo nostro messaggio venga letto da chi di dovere così da convincerli ad aprire un tavolo di discussione dove possano spiegare a tutti i dipendenti quali sono stati i criteri che hanno portato a queste ultime promozioni. In fin dei conti quello che chiediamo è solo trasparenza sui fatti.»

