LACEDONIA. A fuoco azienda industriale del posto

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 13’30 di oggi 19 maggio sono intervenuti presso l’area industriale Calaggio nel comune di Lacedonia per un incendio che ha riguardato un’azienda industriale del posto. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato la squadra del distaccamento di Bisaccia seguita da quella del distaccamenti di Grottaminarda, entrambe supportate da un’autobotte ed un’autoscala provenienti dalla sede centrale di Avellino. Le fiamme localizzate nella parte laterale della struttura sono state spente mettendo in sicurezza l’area interessata. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal Funzionario di Guardia e dal Capo Turno Provinciale, non si sono registrate persone coinvolte.