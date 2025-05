Irpinia Express in Puglia: il treno dei desideri arriva a Rocchetta (Fg)

ROCCHETTA SANT’ANTONIO (Fg) – Viaggiare a bordo di un treno storico, l’Irpinia Express, per abbracciare con lo sguardo il paesaggio verde di due regioni confinanti: la Campania, con la bellezza naturale dell’Avellinese, e la vicina Puglia, con la meraviglia dei borghi aggrappati alle montagne basse e rotonde dei Monti Dauni, nel Foggiano. Eccolo il prossimo viaggio dell’Irpinia Express: domenica 1° giugno, alle ore 8, tutti a bordo con partenza dalla stazione di Avellino. La prima sosta è prevista a Lioni, dove saliranno altri viaggiatori, poi il treno storico percorrerà il cammino sinuoso tracciato dai binari tra colline e campagne per giungere alle ore 13 nella stazione di Rocchetta Sant’Antonio-Lacedonia. Da qui, a bordo di bus-navetta, i visitatori saranno accompagnati nel centro storico di Rocchetta Sant’Antonio, uno dei borghi più belli del Foggiano, insignito della Bandiera Arancione dal Touring Club come eccellenza paesaggistica-storica e architettonica dell’entroterra italiano. Sarà una delegazione del Comune, guidata dal sindaco Pompeo Circiello, ad accogliere i visitatori giunti dall’Irpinia con un saluto e un aperitivo a base di tipicità enogastronomiche. Dopo pranzo, attorno alle 14.45, la comitiva dell’Irpina Express godrà di una visita guidata alla scoperta dei tanti luoghi d’interesse di Rocchetta Sant’Antonio, tra cui il Castello d’Aquino, i ruderi di Castel Sant’Antimo, le antiche chiese, i palazzi storici. Tutte le informazioni sulla giornata e sulle modalità per parteciparvi sono sulla pagina ufficiale https://www.facebook.com/irpiniaexpress.

Rocchetta Sant’Antonio si trova a 119 km da Avellino. Il paese è situato vicino al confine con Campania e Basilicata. Il suo è un territorio-cerniera che unisce tre importanti regioni del Sud.

Irpinia Express è un treno turistico e un viaggio ricco di esperienze sensoriali, un tuffo nel verde dei boschi tra borghi storici e splendidi vigneti immersi nell’incontaminato paesaggio irpino. Dal finestrino dell’Irpinia Express, ancora apribile come un tempo, è possibile ammirare scorci e panorami ricchi fascino, con il treno che attraversa tra curve e controcurve le colline dei vigneti DOCG, le valli dei fiumi Sabato e Calore, le alture del Parco Regionale dei Monti Picentini e le colline che dolcemente sfumano nel letto dell’antico Ofanto.