Carmine De Angelis rieletto sindaco di Chiusano di San Domenico con il 58,39% dei voti

Carmine De Angelis è stato riconfermato sindaco di Chiusano di San Domenico alle elezioni comunali, ottenendo 915 voti, pari al 58,39% delle preferenze. Il primo cittadino uscente, sostenuto dalla lista Chiusano Bene Comune, ha così conquistato nuovamente la fiducia degli elettori.

Il suo sfidante, Carlo Petruzziello, sostenuto dalla lista Unione per Chiusano, ha raccolto 652 voti, corrispondenti al 41,61% dei votanti. Un risultato netto che ha comunque evidenziato un’opposizione significativa nel piccolo comune irpino.

Per quanto riguarda la ripartizione dei seggi in consiglio comunale:

La lista Chiusano Bene Comune ha ottenuto 7 seggi

La lista Unione per Chiusano ha conquistato 3 seggi

In totale, i voti validi per i candidati sindaco sono stati 1.567, per una percentuale del 100%, con 10 seggi complessivamente assegnati in consiglio.

Carmine De Angelis, figura nota anche a livello provinciale, prosegue così il suo impegno amministrativo alla guida del paese, forte di un rinnovato mandato popolare.