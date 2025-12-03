Bagnoli e Senerchia (AV) – Continua in Irpinia la campagna dei Carabinieri contro le truffe agli anziani

Proseguono nei comuni dell’Irpinia gli incontri con la popolazione, promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, per sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, contro il fenomeno delle truffe. Questi incontri, parte di un progetto nazionale, si concentrano sulla prevenzione e sull’informazione, fornendo strumenti utili per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro da parte di malintenzionati.

Nei giorni scorsi, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Senerchia ha incontrato i fedeli all’interno della chiesa madre Madonna dell’Assunta.

In particolare, al termine della messa, il Maresciallo ha preso la parola dal pulpito, offrendo suggerimenti concreti su come prevenire le truffe, fenomeno che colpisce in particolare la popolazione anziana. L’intervento si è focalizzato sulla necessità di mantenere alta la guardia, evitando di fidarsi di estranei che si presentano come figure autorevoli o che inscenano situazioni di emergenza familiare per ottenere denaro.

A Bagnoli Irpino al termine della celebrazione liturgica presso la Chiesa Madre “Collegiata Santa Maria Assunta”, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri ha illustrato le strategie più comuni adottate dai truffatori e forniti consigli pratici per difendersi. Tra le raccomandazioni principali, è stato ribadito l’importante ruolo del numero di emergenza “112”, attivo 24 ore su 24, da contattare sempre in caso di dubbi o situazioni sospette.

Particolare attenzione è stata dedicata al chiarimento, semplice ma puntuale, che il nostro ordinamento non prevede in alcun caso il pagamento di cauzioni in denaro per evitare presunti arresti di familiari: una pratica, questa, utilizzata esclusivamente dai truffatori per carpire la fiducia delle vittime.

L’iniziativa che ha riscosso grande apprezzamento, sarà replicata in altri comuni della provincia al fine di garantire la sicurezza delle collettività.