Mercogliano (AV) – Furto di liquori al supermercato: 65enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 65enne originario dell’Est Europa, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

Nel pomeriggio, la pattuglia della Sezione Radiomobile, impegnata in un ordinario servizio di perlustrazione, è intervenuta presso un noto supermercato di Mercogliano a seguito della segnalazione relativa a un uomo in atteggiamento sospetto.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato il soggetto che, bloccato all’esterno dell’esercizio e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di alcune bottiglie di liquore appena sottratte dagli scaffali.

La merce, del valore di circa 120 euro, è stata restituita all’avente diritto e l’uomo denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.