Aquilonia (AV) – I Carabinieri salvano cinque cuccioli di cane

Continua senza sosta l’attività dei Carabinieri a tutela della fauna, con particolare attenzione agli animali d’affezione.

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Lacedonia, in sinergia con i colleghi dell’Arma competente per territorio, hanno soccorso cinque cuccioli di cane di razza meticcia, abbandonati in un’area boscata, all’interno di una scatola di cartone, esposti alle avverse condizioni meteorologiche.

I Carabinieri hanno immediatamente avviato la procedura di messa in sicurezza degli animali, apparsi visibilmente denutriti, impauriti ed infreddoliti, anche in considerazione delle temperature rigide e delle recenti nevicate.

I cuccioli sono stati sottoposti a visita veterinaria da parte di personale dell’ASL.

In attesa di una richiesta di adozione, gli animali sono stati affidati a un’associazione di Lacedonia, che ha provveduto ad individuare due balie per accudirli e garantirne l’allattamento.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini, volontari e forze dell’ordine nella tutela e salvaguardia degli animali, contrastando episodi di abbandono e maltrattamento.