Avellino Basket – Valtur Brindisi: al DelMauro sapore di playoff

Derby del sud al PalaDelMauro, domani sera alle 18.00 la sfida sul parquet di via Zoccolari tra Avellino Basket – Valtur Brindisi match valido per la ventiduesima giornata. Gara dal sapore dei playoff tra due squadre partite in questa stagione con differenti ambizioni, che in questo girone di ritorno proveranno a strappare il biglietto per la postseason. All’andata la compagine del presidente Giuseppe Lombardi strappò la vittoria rimontando negli ultimi minuti imponendosi 77-72 sul campo pugliese. Una Brindisi in forte difficoltà nella prima parte di stagione a causa degli infortuni, che hanno costretto coach Bucchi ed i suoi ad una partenza in salita.

Ora, però, la Valtur del presidente Marino ha trovato compattezza. Sono arrivate le vittorie e si sta cercando di scalare la classifica. Domenica scorsa i biancoblù hanno giocato un match impegnativo sul campo della Carpegna Prosciutto Pesaro, mentre nel turno infrasettimanale è arrivata la sfida vinta contro la Sebastiani Rieti del presidente Pietropaoli. Non facile l’avvio del girone di ritorno per il team della Valtur, che ha affrontato squadre di prima fascia. All’interno del roster giocatori del calibro di Bryon Allen, Mark Ogden, Giovanni Vildera, Tommaso Laquintana e Niccolò De Vico ed un Calzavara in crescita esponenziale. Giocatori che hanno conosciuto anche la serie superiore. Allen è la stella della squadra, ma il roster per la Serie A2 è davvero stretto con elementi che possono fare la differenza.

I NUMERI

I numeri della Valtur Brindisi evidenziano il potenziale di una squadra con talento ed esperienza. 75.6 i punti di media, 52.0% da due, il 72.0% ai liberi ed il 32.0% da tre punti, mentre difensivamente Brindisi subisce 76.9 punti per gara. Il miglior realizzatore è Bryon Allen con 18.6 punti per gara seguito dai 13.0 di Mark Ogden ed i 10.8 di Andrea Calzavara. Sarà una partita a scacchi per Avellino, che dovrà giocare una partita di sostanza e continua soprattutto in avvio di partita. L’approccio per i biancoverdi sarà fondamentale, non solo nella metà campo offensiva ma soprattutto in difesa, là dove gli avellinesi dovranno ritrovare quella solidità difensiva che ha permesso di conquistare vittorie e complimenti.

LA PREMIAZIONE

Prima della partita Federico Mussini sarà premiato dalla Lega Nazionale Pallacanestro come MVP del mese di dicembre, in cui il giocatore biancoverde è stato tra i giocatori più decisivi. La guardia avellinese è stato il più votato sui canali ufficiali della LNP e domani riceverà il riconoscimento.

DIRETTA: Streaming su LNP Pass dalle 17.50

ARBITRI: Stefano De Biase – Moreno Almerigogna – Alberto Morassutti

AVELLINO BASKET

Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Bortolin, Nikolic, Perfigli, Chinellato

All: Alessandro Crotti

VALTUR BRINDISI

Laquintana, Arletti, Del Cadia, Vildera, Fantoma, De Vico, Radonjic, Calzavara, Allen, Ogden, Buttiglione, Valente.

All: Piero Bucchi