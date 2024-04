Apertura dello sportello ‘Centro Malikə’ a Chiusano: un nuovo punto di riferimento contro le discriminazioni di genere e orientamento sessuale

Venerdì 3 maggio apre le porte a Chiusano lo sportello “Centro Malikə”, un centro servizi di prevenzione e contrasto alle discriminazioni da orientamento sessuale e identità di genere, all’interno del polo multiservizi del Palazzo gentilizio ex casa Comunale di Chiusano.

Il centro servizi rientra nell’ambito del progetto ““Centro Malikə”, giunto al suo secondo anno di attività, che ha visto l’attivazione di un primo sportello nel Comune di Avellino e la realizzazione di coinvolgenti attività formative, organizzate in sinergia con associazioni e scuole di Avellino le quali hanno dato la spinta all’ampliamento del progetto che, a partire da quest’anno, si allarga sia dal punto di vista degli spazi sia come servizi offerti all’utenza.

Il progetto è promosso dal Comune di Avellino in partenariato con Comune di Chiusano San Domenico, le associazioni Acli di AvellinoAPS, IrpiniAltruista, A.P.S. AL3PAROLE e ARCIGAY SALERNO “Marcella di Folco” e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità Unar – e dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali.

Con l’apertura dello sportello di Chiusano di San Domenico l’assistenza sarà implementata creando, così, un sistema di azioni sistemiche attraverso le quali rafforzare gli anticorpi contro ogni forma di discriminazione da orientamento sessuale e identità di genere.

Nello specifico lo sportello, attraverso servizi di accoglienza e primo ascolto, di consulenza psicologica e legale, di orientamento, supporto e sostegno a favore delle persone LGBTQIA+ (in particolare giovani, famiglie, rifugiati e richiedenti asilo), si propone di rappresentare uno strumento all’interno del quale le persone possano trovare una base di fiducia e rafforzare, in primis, la propria “difesa emotiva”.

Per garantire una costante protezione alle vittime, lo sportello di Chiusano sarà aperto ogni venerdì mattina dalle ore 10 alle 13, completando, così, l’attività svolta dallo sportello del comune di Avellino, aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 13 (maggiori info: https://www.comune.avellino.it/malika/ )

Inoltre, per rendere il progetto un effettivo strumento di tutela e combattere, nel modo più concreto ed efficace, una discriminazione che, ancora oggi, è troppo presente nella nostra società, il Centro Malikə assicura supporto anche al di fuori degli orari di apertura degli sportelli attraverso la mail centromalika@comune.avellino.it e la pagina Facebook Centro Malikə https://www.facebook.com/centromalika

E consapevoli che, mai come su questo delicato e fondamentale tema, ogni strumento disponibile, ogni forma di dialogo è utile per creare rete, per lottare contro atti discriminatori e realizzare, allo stesso tempo, interventi di sensibilizzazione per prevenirli e promuovere una cultura dei diritti e dell’uguaglianza, l’8 aprile ha preso il via un percorso virtuoso che, attraverso scambio di esperienze, condivisione di prassi, obiettivi, metodologie e strumenti, porterà alla realizzazione del primo Patto territoriale antidiscriminazione di Area Vasta.

Le attività dello sportello saranno oggetto di apposito evento informativo che si terrà lunedì 13 maggio presso la Sede dello Sportello Centro Malikə in via Rimessa Chiusano di San Domenico.