A Taurasi si rinnova il successo del Breakfast Summer Camp Kellogg’s dei giovani della Croce Rossa Italiana – Comitato di Avellino

Come lo scorso anno, grande successo e partecipazione hanno caratterizzato la manifestazione “Irpinia’s healthy food 2.0”, il Breakfast Summer Camp organizzato e promosso dalla Croce Rossa Italiana –Comitato di Avellino, in collaborazione con Kellogg’s.

Anche l’edizione del 2022 si è svolta presso l’ex plesso scolastico di Taurasi, dove venti ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni sono stati impegnati dal 22 al 28 agosto, tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 19. Nel corso della permanenza a Taurasi, il progetto di carattere nonresidenziale, gestito e coordinato da personale qualificato, ha previsto per i ragazzi la prima colazione, il pranzo e lo spuntino. Numerose sono state, poi, le uscite pomeridiane con visite presso note aziende locali e presso un apiario gestito dal WWF, un antico mulino ancora in funzione, una fattoria didattica con l’annesso maneggio, le sorgenti del Sele e l’oasi WWF Valle della Caccia.

Particolarmente stimolanti per tutti i partecipanti sono state le svariate attività ludico-ricreative che si sono svolte durante la settimana, oltre ad escursioni ed incontri con gli scout, laboratori tecnici, corsi di formazione e lezioni didattiche sulla corretta attività fisica e alimentare. Ogni giorno i ragazzi, coadiuvati dai volontari della Croce Rossa, si sono cimentati anche in esercizi sportivi, compresi lo yoga e il pilates. Infine i membri dello staff tecnico e sanitario dell’Unione Sportiva Avellino hanno coinvolto i partecipanti e i volontari della Croce Rossa in un incontro di approfondimento su tematiche riguardanti la vita del calciatore e la corretta alimentazione dello sportivo.

“Si ringrazia il partner Kellogg’s Italia – sottolineano gli stessi organizzatori – e tutti i volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Avellino, del Comitato di Benevento e del Comitato Regionale Campania, oltre alle numerosissime realtà e agli Enti sia locali e sia nazionali che hanno sposato in toto il progetto e hanno collaborato per la buona riuscita dello stesso, ossia: i Comuni di Taurasi e Benevento, il Forum Giovani di Taurasi, l’Asd Taurasi, Www Sannio – Www Irpinia, il Rotary Club di Benevento, l’assessorato all’ambiente del Comune di Benevento, il Comune di Senerchia, il Comune e la Pro loco di Caposele, l’Oasi Valle della Caccia di Senerchia, la palestra Sthenos di Venticano, l’Associazione Apicoltori Campania, gli Scout Gruppo Agesci 1 di Avellino, la Zuegg Spa, il Comune e la Pro loco di Sant’Angelo all’Esca, l’istruttrice yoga Lucia Carbone, la ditta Colarusso di Taurasi, il signor Davide D’Isola, la società e lo staff tecnico dell’U.S. Avellino, l’agricoltore Angelo Di Pietro e il molino Solomita di Gesualdo”.