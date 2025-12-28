A Frigento torna “Il Presepe Vivente”: sabato 3 gennaio la II edizione tra fede, tradizione e comunità

Frigento si prepara a vivere una serata di intensa suggestione e spiritualità con la II Edizione de “Il Presepe Vivente”, in programma sabato 3 gennaio 2026 a partire dalle ore 19.00 nello spazio limitrofo alla Parrocchia “Maria SS.ma Immacolata” di Pila ai Piani.

L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia “Maria SS.ma Immacolata” con il patrocinio del Comune di Frigento e il riconoscimento de “I Borghi più belli d’Italia”, si propone come un momento di profonda condivisione e valorizzazione delle tradizioni natalizie, coinvolgendo la comunità in una rievocazione capace di unire fede, storia e identità locale.

Il presepe vivente offrirà al pubblico una toccante rievocazione della nascita di Gesù Bambino, dell’arrivo dei Re Magi e della ricostruzione della città di Betlemme, attraverso figuranti in costume, scenografie curate e un percorso narrativo che accompagnerà i visitatori in un vero e proprio viaggio nel tempo.

Un evento pensato non solo come spettacolo, ma come esperienza emozionale e spirituale, capace di riportare al centro il senso autentico del Natale, creando un clima di raccoglimento, bellezza e comunità.

L’accesso è libero.

La serata rappresenta un’occasione speciale per famiglie, giovani e visitatori di riscoprire il valore delle tradizioni, in uno dei borghi più suggestivi dell’Irpinia, rendendo Frigento ancora una volta protagonista di un appuntamento che unisce cultura, fede e partecipazione.