Oggi a Tufino il battesimo dei gemellini Giuseppe e Sofia La Manna

Giornata di grande gioia oggi a Tufino, dove i riflettori e gli affetti più sinceri sono tutti per i piccoli Giuseppe e Sofia La Manna, gemellini protagonisti di un momento speciale: il loro Santo Battesimo.

Un evento carico di emozione, che segna l’inizio del loro cammino cristiano e che riunisce parenti e amici per condividere un momento di profonda spiritualità e festa. La cerimonia, semplice ma intensa, sarà accompagnata da sorrisi, abbracci e tanta commozione, in un clima di autentico amore familiare.

Tra i messaggi più sentiti che arrivano spiccano gli auguri affettuosi degli zii Angelo Napolitano e Nunzia De Santis, insieme ai cuginetti Francesco e Luca Napolitano di Quadrelle, che hanno voluto far sentire ai piccoli Giuseppe e Sofia tutto il loro affetto:

“Che questo giorno possa essere l’inizio di una vita piena di salute, amore e serenità. Vi auguriamo di crescere sempre uniti, forti e circondati dall’amore della vostra famiglia.”

Il battesimo dei gemellini La Manna sarà così un ricordo prezioso, destinato a rimanere nel cuore di chi parteciperà e, soprattutto, nella storia di due bambini che oggi riceveranno il primo, importante abbraccio della comunità cristiana.