Forino (Av): Lo Scrittore Marco Notari presenta la sua ultima opera “Belve da Cortile” Appuntamento stasera ore 18.00

Marco Notari torna a Forino: questa sera la presentazione del nuovo noir “Belve da cortile”. Un viaggio tra le ombre della cronaca e i segreti del suo ispettore Ferro.

Il legame tra un autore e le sue radici non si spezza mai, specialmente quando le atmosfere cupe del genere noir servono a raccontare la complessità della natura umana. Questa sera, domenica 28 dicembre, Forino riabbraccia uno dei suoi talenti letterari: Marco Notari.

L’appuntamento è fissato per le ore 18:00 nella suggestiva cornice della Sala Consiliare del Comune, dove lo scrittore presenterà la sua ultima fatica letteraria, “Belve da cortile” (Echos Edizioni). Dopo il successo di Connessioni e Patti di sindacato, Notari torna in libreria con un’indagine serrata che vede protagonista ancora una volta l’ispettore Giuseppe Daniele Ferro.

Nato ad Avellino nel 1974 e cresciuto proprio tra le strade di Forino, Marco Notari ha saputo costruire una carriera poliedrica, partendo dalla musica d’autore per approdare con successo alla narrativa di genere. Sebbene i suoi romanzi siano spesso ambientati nel dinamico e talvolta spietato hinterland milanese, l’occhio dell’autore mantiene quella sensibilità tipica di chi sa osservare i dettagli dei piccoli centri e le dinamiche sociali più profonde.

In questo nuovo capitolo, l’ispettore Ferro si trova catapultato in un caso che scuote l’apparente tranquillità della provincia lombarda. Tra omicidi efferati, covi nascosti e raffiche di piombo, il romanzo esplora il confine sottile tra vittima e carnefice, scavando nei “cortili” della società moderna dove il male si annida dietro la normalità quotidiana.

L’incontro di questa sera sarà l’occasione non solo per scoprire i retroscena della scrittura di Notari, ma anche per dialogare con l’autore sul futuro del noir italiano e sul ruolo della letteratura come specchio dei nostri tempi.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.