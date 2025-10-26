SAN PAOLO BEL SITO. Trifone e Annalisa festeggiano 25 anni d’amore

Un traguardo importante, fatto di amore, complicità e ricordi condivisi: Trifone Addeo e Annalisa Borriello celebrano oggi il loro 25º anniversario di matrimonio.

La cerimonia si terrà domenica 26 ottobre alle ore 11.00 presso la Chiesa Madre di San Paolo Eremita e Santissima Epifania, dove la coppia rinnoverà le promesse pronunciate un quarto di secolo fa, circondata dall’affetto di familiari e amici.

Venticinque anni di vita insieme rappresentano un simbolo di unione autentica e duratura, un esempio di amore che resiste al tempo e alle sfide quotidiane. Trifone e Annalisa, con la loro serenità e la loro dedizione reciproca, incarnano i valori più puri del matrimonio: rispetto, fiducia e sostegno reciproco.

Dopo la cerimonia, i festeggiamenti proseguiranno in un clima di gioia e gratitudine, per celebrare non solo il passato, ma anche un futuro ancora tutto da scrivere insieme.

A Trifone e Annalisa vanno i più sinceri auguri da parte di parenti, amici e di tutta la comunità, che condivide con loro la felicità di questo giorno speciale.

Lettera di Trifone per Annalisa

Cara Annalisa,

sono passati venticinque anni da quel giorno in cui ci siamo detti sì, e se chiudo gli occhi riesco ancora a rivivere la dolce emozione che abbiamo provato allora, mentre iniziavamo insieme il nostro cammino.

In questi anni abbiamo condiviso sorrisi, qualche lacrima, sogni e realtà, superando insieme le piccole e grandi sfide che la vita ci ha posto davanti.

Sei stata la mia compagna, la mia migliore amica e il mio porto sicuro: ogni giorno ti sceglierei ancora e ancora.

Il dono più grande che ci siamo fatti è stato diventare genitori di Luciano e Ciro.

Ricordo con gratitudine i momenti dell’attesa, la gioia e l’emozione indescrivibile quando li abbiamo stretti per la prima volta tra le braccia.

La nostra famiglia è il nostro capolavoro: vedere crescere Luciano e Ciro, accompagnarli nel loro cammino e condividere ogni tappa della loro vita è una delle felicità più grandi che il nostro amore abbia creato.

La nostra storia è fatta di gesti quotidiani, di attenzioni e di fiducia reciproca: grazie a te ogni giorno mi sento veramente felice.

Sei la luce della mia vita, il sorriso che mi accoglie al mattino e che dà senso ad ogni mio passo.

Ti ringrazio per tutto l’amore che mi hai donato, per la pazienza, la collaborazione e la passione con cui affrontiamo insieme ogni avventura.

Venticinque anni insieme sono una meta importante — le nostre nozze d’argento — ma sono certo che il meglio debba ancora venire, perché accanto a te tutto acquista valore.

Buon anniversario, amore mio. Ti amo oggi come allora, forse di più, e ti prometto che continuerò a camminare accanto a te, mano nella mano, per tutto il tempo che la vita ci concederà.

Tuo Trifone