Petitto (FI) rilancia Nargi: “Niente accordi di facciata, solo confronto sui programmi”

AVELLINO – Nessuna alleanza costruita a tavolino, ma un progetto che punta sulla qualità e sui contenuti. È questo il messaggio lanciato da Petitto nel sostenere la candidatura di Laura Nargi, rivendicando un approccio diverso rispetto agli altri schieramenti in campo.

Secondo l’esponente di Forza Italia, la coalizione guidata da Nargi nasce con un’impostazione chiara: mettere al centro i programmi e le soluzioni concrete per la città, evitando logiche opportunistiche. “Mentre altri hanno assemblato liste con l’unico obiettivo di vincere subito – è la sintesi del suo intervento – noi abbiamo scelto di costruire un percorso basato sulla qualità delle persone e delle idee”.

Non manca un riferimento alle dinamiche politiche delle ultime settimane, con alcuni candidati che hanno deciso di cambiare schieramento. Una scelta che, pur senza polemiche dirette, viene letta come frutto di opportunità più che di coerenza politica.

Petitto chiarisce anche la natura del progetto civico che sostiene Nargi: una realtà aperta, senza simboli di partito, capace di accogliere sensibilità diverse, anche provenienti da aree politiche differenti. “Non è solo una lista – sottolinea – ma un contenitore che mette insieme competenze e visioni diverse per rispondere davvero ai bisogni dei cittadini”.

Sul tema delle possibili alleanze in vista del ballottaggio, la posizione resta prudente ma non chiusa. Nessuna preclusione, ma una condizione precisa: il confronto dovrà avvenire esclusivamente sui contenuti. “Siamo disponibili a dialogare con chiunque – ribadisce – ma solo partendo dai programmi e dall’interesse della città, che resta la nostra bussola”.

Un messaggio chiaro, dunque, che segna la linea della coalizione: meno tatticismi e più attenzione ai temi concreti, in vista di una competizione elettorale che si preannuncia aperta fino all’ultimo.