Escursionista aggredito da cani randagi sul Monte Stella: interviene il Soccorso Alpino

SALERNO – Attimi di paura questa mattina lungo i sentieri del Monte Stella, dove un escursionista è stato aggredito da un gruppo di cani randagi durante una camminata.

Protagonista dell’episodio un uomo di 64 anni, di origine argentina ma residente a Salerno, che stava percorrendo il sentiero che dal parco urbano di Monte Stella conduce verso la località Ogliara. Durante l’escursione si è trovato improvvisamente di fronte ad alcuni cani randagi che lo hanno attaccato, ferendolo a una gamba.

Impossibilitato a proseguire, l’uomo ha lanciato l’allarme al 118. La richiesta di soccorso è stata poi girata, tramite la centrale operativa di Cassano Irpino, al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

I tecnici del CNSAS hanno raggiunto rapidamente il punto in cui si trovava l’escursionista, prestando le prime cure e mettendolo in sicurezza. Dopo essere stato medicato sul posto, l’uomo è stato trasportato per circa 300 metri su barella fino a un punto accessibile, dove è stato caricato su un fuoristrada del Soccorso Alpino e accompagnato fino all’ambulanza.

Fortunatamente le condizioni non sono risultate gravi, ma l’episodio riaccende l’attenzione sul problema della presenza di cani randagi in alcune aree frequentate da escursionisti e appassionati di trekking.