Play-In, chiamata alle armi: Avellino vuole il PalaDelMauro pieno

Avellino chiama, il pubblico è invitato a rispondere. In vista della sfida Play-In del 3 maggio, l’Unicusano Avellino Basket lancia l’iniziativa “Sesto Uomo In Campo”, con un obiettivo chiaro: trasformare il PalaDelMauro in un fattore decisivo.

La gara, in programma domenica alle ore 18:00, vedrà i biancoverdi affrontare la vincente tra JuVi Cremona e Reale Mutua Torino. Un appuntamento che può indirizzare la stagione e che la società vuole vivere insieme alla città.

L’appello della società

Il presidente Giuseppe Lombardi ha sottolineato il valore del momento, dentro e fuori dal campo:

«Nonostante le difficoltà, abbiamo fatto un passo avanti rispetto allo scorso anno. Ora serve unità: ci aspettiamo una grande risposta del pubblico, che deve essere davvero il nostro uomo in più».

Una sfida che avrà anche un significato sociale: parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza alla Misericordia.

«Sarà una vera giornata biancoverde – ha aggiunto Lombardi –. Il campionato è stato complicato, ma vogliamo giocarci le nostre carte fino in fondo».

Sulla stessa linea il General Manager Antonello Nevola, che guarda al percorso complessivo del club:

«La crescita della società è evidente. Centrare i playoff sarebbe un ulteriore passo in avanti. Il nostro obiettivo è continuare ad alzare il livello sotto ogni aspetto».

Biglietti: prezzi e modalità

Per favorire la partecipazione, la società ha deciso di mantenere i prezzi della regular season. Gli abbonati potranno usufruire del diritto di prelazione fino a giovedì, mentre da venerdì partirà la vendita libera anche online.

Orari botteghino PalaDelMauro:

* Giovedì: 10:00 – 12:00

* Venerdì: 10:00 – 12:00

* Sabato: 10:00 – 13:00

* Domenica: 10:00 – 12:00 e 15:30 fino alla gara

Prezzi abbonati:

* Curva Sud: €5

* Terminio Inferiore: €15

* Terminio Superiore: €10

* Montevergine Inferiore: €15

* Montevergine Superiore: €10

* Tribuna Vip: €20

Prezzi non abbonati:

* Curva Sud: €7

* Terminio Inferiore: €20

* Terminio Superiore: €15

* Montevergine Inferiore: €20

* Montevergine Superiore: €15

* Tribuna Vip: €40

Il messaggio è chiaro: la squadra è pronta, ora tocca alla città.

Il Play-In passa anche dal PalaDelMauro.