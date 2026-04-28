Sentiero degli Dei, escursionista ferita alla caviglia: recuperata con l’elicottero.(video)

COSTIERA AMALFITANA – Intervento di soccorso nella tarda mattinata di domenica lungo il celebre Sentiero degli Dei, dove una turista straniera è rimasta ferita durante un’escursione.

La donna, di origine americana, ha riportato un trauma alla caviglia che le ha impedito di proseguire il cammino. Resasi conto dell’impossibilità di muoversi autonomamente, ha allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta la squadra tecnica e sanitaria del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, che ha raggiunto l’escursionista lungo il sentiero, prestando le prime cure e mettendola in sicurezza in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso del 118, attivato dalla centrale operativa.

Una volta giunto sul posto, l’elicottero ha consentito il recupero della donna tramite verricello, operazione resa necessaria dalla difficoltà di accesso dell’area. Contestualmente, il marito è stato accompagnato a piedi dai soccorritori fino a Bomerano.

L’intervento si è concluso con esito positivo, confermando ancora una volta l’importanza della tempestività e della professionalità dei soccorsi in zone impervie e molto frequentate da turisti ed escursionisti.