SANT’Oggi. Domenica 4 gennaio la chiesa ricorda santa Angela da Foligno e santa Elizabeth Ann Bayley Seton

4 gennaio: santa Elizabeth Ann Bayley Seton, nacque a New York (Stati Uniti d’America) il 28 agosto 1774, da famiglia protestante (episcopaliana) e in quella religione osservava i doveri e adempiva con fervore le pratiche di pietà. Il 25 gennaio del 1794, all’età di 19 anni, sposò il ricco commerciante William Magee Seton, della sua città, e divenne madre di cinque figli che educò con grande spirito religioso. E mentre attendeva alla cura della famiglia, trovò tempo per interessarsi dei poveri, con frequenti visite e fraterna assistenza. Il marito si ammalò gravemente e, su consiglio dei medici, si trasferì in Italia per rimettersi in salute. Elizabeth e William sbarcarono a Livorno nel novembre 1803, ma, a causa dell’epidemia di febbre gialla che si era sviluppata a New York, fu imposta loro la quarantena nel Lazzeretto di San Iacopo, alle porte della città. Durante la permanenza a Livorno, i coniugi furono visitati più volte dalla famiglia di Filippo Filicchi, Console degli Stati Uniti nella stessa città toscana, famiglia nobile non solo per censo, ma specialmente per profonde virtù cristiane. Tuttavia, le condizioni del marito peggiorarono e il 27 dicembre 1803 William morì nell’ospedale di Pisa; fu sepolto a Livorno nel cimitero degli inglesi. Giunsero per Elizabeth i primi richiami della Provvidenza, che avevano posto su di lei grandi disegni di salvezza. Dopo la morte del marito, i Filicchi, gradatamente e con grande rispetto, intessevano con lei dialoghi religiosi e pregarono molto per la sua conversione. Cercarono di aiutare la vedova, portandola in pellegrinaggio in molte chiese della città, tra cui quella di Santa Caterina e il Santuario di Montenero. Così Elizabeth iniziò il percorso che la portò a convertirsi al cattolicesimo e proprio durante la celebrazione di una messa nel suddetto santuario ebbe la rivelazione e decise di diventare cattolica. Elizabeth partì per l’America nel 1804; ricevette la prima comunione il 25 marzo 1805 e venne cresimata il 26 marzo dell’anno successivo. Per poter vivere lei e le figlie, aprì una piccola scuola, e poté sempre contare sugli aiuti finanziari che i Filicchi le facevano giungere da Livorno. Il Signore intanto intesseva per lei un disegno più grande. Si trasferì a Baltimora, con altre sue amiche per aprire una Scuola Femminile Cattolica, sotto la protezione dell’arcivescovo John Carroll, ed iniziò a svolgere il suo apostolato a favore delle donne vedove con figli piccoli: eresse anche molte scuole. Il 1 giugno del 1809 fondò la Congregazione Suore della Carità di San Giuseppe e si stabilì ad Emmitsburg, nel Maryland. Morì il 4 gennaio 1821.