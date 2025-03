MUGNANO DEL CARDINALE. Nozze di Diamante per Pellegrino D’Apolito e Rosa Longobardi: 60 anni di amore e famiglia

Un traguardo straordinario, un amore che dura da una vita: oggi Pellegrino D’Apolito e Rosa Longobardi festeggiano le loro Nozze di Diamante, celebrando 60 anni di matrimonio. Un esempio di dedizione, complicità e affetto che ha saputo ispirare tutta la loro famiglia.

In questo giorno speciale, la loro nipote Katia ha voluto dedicare loro un messaggio pieno d’amore e gratitudine:

“Sono cresciuta circondata da un amore incondizionato, voi siete il punto di riferimento per ognuno di noi. Grazie per essere il pilastro della nostra famiglia e per tutto l’amore che ci date. Auguri di cuore!”

Sessant’anni insieme, un cammino fatto di momenti indimenticabili, sacrifici e gioie condivise. Un esempio meraviglioso di unione e solidità familiare.

Auguri a Pellegrino e Rosa per questo importante traguardo, con l’augurio di tanti altri anni di felicità insieme!