Grottolella – Egidio Medugno festeggia i suoi primi 30 anni

Grande festa in casa Medugno per il compleanno di Egidio, che oggi spegne le sue prime 30 candeline. Un traguardo importante per il giovane e brillante infermiere, circondato dall’affetto della sua famiglia, degli amici e dei colleghi.

Gli auguri più sentiti arrivano innanzitutto dal papà Rino e dalla mamma Enza, che con immenso amore augurano al loro adorato figlio tanta felicità e serenità. Accanto a loro anche il fratello Francesco e le sorelle Amelia e Anastasia, che augurano al caro Egidio di raggiungere sempre più successi e soddisfazioni nella vita.

Non mancano gli auguri affettuosi dei nonni, degli zii, delle zie, dei cugini e delle cugine, insieme a quelli degli amici di sempre e dei colleghi di lavoro. Un pensiero speciale giunge anche da tutto lo staff della Libertas Grottolella, di cui Egidio è parte attiva e stimata.

Infine, gli auguri più calorosi anche da parte della nostra redazione, che si unisce al coro di festeggiamenti.

Ad Egidio Medugno, i migliori auguri per un futuro luminoso, ricco di gioie, salute e successi!