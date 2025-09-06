Brusciano – La “Mitica Gioventù” protagonista alle Feste dei Gigli di Villaricca e Nola

(di Antonio Castaldo)

L’“Associazione Macchine a Spalla Giglio della Gioventù 1985” e la paranza “Mitica Gioventù Bruscianese” continuano a tenere alto il nome di Brusciano nelle celebrazioni legate alle tradizionali feste dei Gigli.

Dopo aver preso parte, lo scorso 1° settembre 2025, alla 150ª Festa dei Gigli in onore di Sant’Antonio di Padova, documentata dal sociologo e giornalista Antonio Castaldo con video diffusi online da Giuseppe Pio Di Falco per l’Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali (IESUS) e l’associazione “Umanitas Viva” di Napoli, la compagine gialloverde è tornata subito protagonista nella trasferta di Villaricca.

Qui, sotto la guida del capoparanza Angelo Mocerino “’O Piscatore”, la Gioventù bruscianese contribuisce alla costruzione del Giglio, affidata agli artigiani diretti da Giovanni Vecchione “Bebè”, rivestito con il progetto artistico di Rocco Micalessi già impiegato a Brusciano nel 2024. La Festa di Villaricca, dedicata ai Santi Rocco, Gennaro e Maria Santissima, si svolgerà dal 7 al 22 settembre 2025, con un ricco cartellone finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli e promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Gaudieri e dal vicesindaco Giovanni Granata, in collaborazione con Antonio Topo.

Il programma prevede l’apertura domenica 7 settembre alle 18.00 con la processione per le vie del centro storico, mentre lunedì 8 settembre alle 19.30 si terrà la benedizione del Giglio e l’inizio della “Ballata”, che proseguirà martedì 9 settembre alle 20.00 con il tradizionale trasporto dell’obelisco tra i vicoli.

La Gioventù di Brusciano è anche già proiettata al futuro: nel Giugno Nolano 2026 sarà protagonista della Festa dei Gigli di Nola dedicata a San Paolino, con l’impegno ufficiale di cullare il “Beccaio Armonioso 2026”. L’investitura è avvenuta lo scorso 27 agosto presso la sede sociale di via Semmola, in occasione dell’incipit della 150ª Festa dei Gigli di Brusciano, alla presenza del capoparanza Mocerino, dei fondatori e dei membri storici dell’associazione.

Il comitato organizzatore nolano del Beccaio Armonioso 2026 annovera tra i Maestri di Festa le famiglie Broda, Di Palma, Manco e Palombino, insieme a un ampio comitato d’onore di 44 componenti. La Processione della Bandiera si terrà domenica 19 ottobre 2025 con partenza alle 9.30 da via San Francesco n. 92, Nola, seguita dal rituale banchetto.

Ancora una volta, la Mitica Gioventù conferma il suo ruolo di ponte tra tradizione e comunità, portando il cuore e l’energia di Brusciano nelle feste più sentite della Campania.