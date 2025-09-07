SANT’Oggi. Domenica 7 settembre si celebra san Grato d’Aosta, santa Regina di Alise e san Giovanni da Lodi

7 settembre: san Giovanni da Lodi, nacque a Lodi intorno al 1040. Non esistono notizie sulla sua famiglia. La sua biografia, racconta che egli ebbe una formazione nelle artes liberales, notizia che sembra degna di fede sulla base della sua posteriore attività letteraria a Fonte Avellana e che abbia abbandonato la vita secolare poco dopo il compimento degli studi. Contraddittorie sono anche le notizie sul suo ingresso nell’eremo di Fonte Avellana situato ai piedi del monte Catria nella diocesi di Gubbio: la Vita riferisce che egli visse lì per 40 anni, notizia che indicherebbe un anno intorno al 1064 come data del suo ingresso nell’eremo. Ma la scelta di Giovanni per la vita eremitica fu presumibilmente da ricondurre soprattutto alla forte attrazione carismatica esercitata dal priore di Fonte Avellana, il riformatore san Pier Damiani. Costui per ordine del papa aveva intrapreso nell’autunno del 1059, insieme con Anselmo da Baggio (il futuro papa Alessandro II), un’importante missione a Milano, con il compito di fare da mediatore tra Roma e la Chiesa ambrosiana in relazione alle rivolte patariniche e soprattutto di affermare il primato papale. Dopo il successo di questo incarico Pier Damiani tornò a Fonte Avellana; attraversando la Lombardia predicò anche a Lodi. Ci sono buone ragioni per ritenere che Giovanni si trovasse tra gli ascoltatori e fosse così colpito dalla personalità del Damiani da decidere di seguirlo nell’eremo, facendosi quindi eremita a Fonte Avellana poco dopo. Giovanni abbracciò la vita eremitica in età molto giovane. Poco dopo il suo ingresso nell’eremo, Giovanni fu ordinato prete. Probabilmente l’ordinazione fu eseguita da Pier Damiani che allora a quanto pare amministrava la diocesi di Gubbio ed era perciò il vescovo competente. I rapporti tra Giovanni e il Damiani divennero molto stretti negli anni seguenti fino ad arrivare a un’intensa relazione personale. Fino alla morte del Damiani Giovanni rimase il suo più stretto collaboratore e compagno di viaggio nelle missioni che condussero tra l’altro i due in Germania e a Montecassino. Anche nell’ultimo viaggio del riformatore a Ravenna Giovanni gli era con ogni probabilità a fianco e assistette alla sua morte il 22 febbraio 1072, nel monastero di Santa Maria Foris Portam a Faenza. Nel 1082 o nel 1084 Giovanni fu eletto priore di Fonte Avellana. Durante il suo mandato si distinse per l’austera condotta di vita e l’instancabile osservanza delle regole damianee nella vita eremitica. Egli dovette la sua successiva venerazione come santo al grande impegno in favore dei bisognosi dimostrato durante la sua carica. In occasione di una carestia che funestò il territorio di Fonte Avellana nel 1084-85, egli provvide alla popolazione bisognosa con le scorte dell’eremo fino a quando non furono completamente esaurite e vendette poi una parte dei possedimenti dell’eremo per acquistare con il ricavato cereali in Puglia. Verso la fine dell’anno 1104 Giovanni per iniziativa di un legato papale fu eletto vescovo di Gubbio e in questo modo fu evitata un’elezione scismatica. Durante il suo breve incarico si adoperò soprattutto per la riforma del clero di San Mariano; chiamò perciò da San Secondo a San Mariano il giovane Ubaldo, che diventò in seguito il santo patrono di Gubbio. Convinse un ex arciprete della Chiesa di Parma a riconciliarsi con Roma, per cui lo scisma esistente tra le due chiese poté essere ricomposto. Morì il 7 settembre 1105