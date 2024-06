Oggi si celebrerà presso la chiesa di Santo Stefano a Baiano l’anniversario di nozze di Giuseppe Solombrino e Gelsomina Lippiello.

“25 anni di matrimonio tra noi,ed oggi è anche il mio compleanno . Doppia festa per me,ma soprattutto per noi.Felice di essere e stare con te.

In tutti questi anni sono cambiate molte cose, noi stessi siamo cambiati, ma il mio amore per te è ancora quello di venticinqueanni fa .Tanti auguri a te,a me. A noi, tesoro mio. Il tuo Peppe”