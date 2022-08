100 DI QUESTI GIORNI. Pratola Serra – Flumeri, Serena Sozio e Domenico Raduazzo sposi.

Ieri sera, 8 agosto nella la chiesa di Maria SS. Addolorata in Pratola Serra (AV), sono convolati a nozze la Dott.ssa Serena Sozio e il Dott. Domenico Raduazzo .

La sposa, in uno splendito abito ricamato e impreziosito, al suo ingresso in chiesa dove era ad attenderla lo sposo, ha stupito gli astanti per la sua eleganza e bellezza meridionale.

All’uscita dalla chiesa, una forte pioggia ha salutato gli sposi, proprio come vuole il proverbio ” sposa bagnata , sposa fortunata “.

Gli sposi, dopo le foto di rito , hanno voluto festeggiare le loro nozze, con parenti e amici provenienti da entrambi i paesi di origine , nella cornice serale di un noto ristorante di Passo di Mirabella Eclano, a poca distanza dagli scavi , del Parco Archeologico dell’ Antica Aeclanum.

Ristorante, dove sposi e vocatus, hanno potuto gustare il Greco e l’Aglianico, due dei più importanti vini bianchi e rossi della Campania, entrambi prodotti, in provincia di Avellino.

Ai novelli sposi, gli auguri di uno splendido futuro.

Carmine Martino