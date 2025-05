100 DI QUESTI GIORNI. Mugnano, un augurio speciale per Giuseppina Napolitano: il cuore pulsante della famiglia

In questo giorno speciale, la famiglia si stringe con affetto attorno a Giuseppina Napolitano, 60 anni, di Mugnano del Cardinale, per celebrare non solo un compleanno, ma la forza e la bellezza di una vita spesa con amore, dedizione e coraggio.

Mamma, nonna e donna straordinaria, Giuseppina è molto più di un semplice punto di riferimento: è il pilastro che tiene unita la famiglia, la luce che non si spegne mai, anche nei momenti più difficili. La sua forza silenziosa, la sua tenacia e la sua capacità di andare sempre avanti – nonostante tutto – sono un esempio per tutti coloro che hanno il privilegio di conoscerla.

A festeggiarla oggi sono i suoi figli Licia, Francesco, Pietro, Elia e Pio, insieme al genero, alle nuore, ai suoi amati nipoti… e soprattutto all’uomo che le è accanto da una vita, il marito Domenico D’Apolito, che con amore le dedica un pensiero speciale, riconoscendo in lei la compagna insostituibile di ogni giorno.

A te, cara Giuseppina, vanno gli auguri più sinceri e affettuosi, con la gratitudine per tutto ciò che sei e fai. Che questo giorno sia solo uno dei tanti in cui tu possa sentirti amata, onorata e felice.

Con infinito affetto, La tua famiglia.