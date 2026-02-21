Terzigno si prepara al Carnevale 2026: divieto di sosta per la sfilata dei carri

TERZIGNO – La città si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Domenica 22 febbraio 2026 andrà in scena la sfilata dei carri allegorici del Carnevale Terzignese, manifestazione promossa dall’Associazione Carnevale Terzignese con il patrocinio del Comune.
Per consentire il regolare svolgimento dell’evento e garantire la sicurezza pubblica, l’Amministrazione comunale ha disposto il divieto di sosta lungo l’intero percorso interessato dalla sfilata.
Le strade interessate
Il divieto sarà in vigore dalle ore 13:00 alle ore 22:00 nelle seguenti arterie:
via Zabatta, nel tratto compreso tra via Pacicchi e via Cavour
via Cavour
via Carlo Alberto
corso Leonardo da Vinci
corso Alessandro Volta
piazzetta Boccia al Mauro
I cittadini sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare per garantire il corretto svolgimento della manifestazione.
L’assessore alla Polizia Municipale Domenico Auricchio, insieme al comandante della Polizia Municipale Franco De Rosa, ringrazia la popolazione per la collaborazione e il senso civico dimostrato.
Una festa attesa da tutta la comunità
La sfilata dei carri allegorici rappresenta il momento centrale del Carnevale cittadino: un evento capace di richiamare famiglie, bambini e visitatori, animando le strade con colori, musica e maschere.
L’appuntamento è dunque fissato per domenica 22 febbraio, quando Terzigno si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto all’insegna della tradizione, della creatività e dello spirito di comunità.