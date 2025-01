E’ passato un anno, che il Maresciallo Maggiore dei Carabinieri Mirko Nocera è a Flumeri.

Era il 29 gennaio dello scorso anno, quando il Maresciallo Maggiore Mirko Nocera, prese il Comando della Stazione Carabinieri di Flumeri, subentrando al Maresciallo Francesco Strazza, oggi al Comando della Stazione Carabinieri di Bisaccia.

Nell’anno trascorso, della sua permanenza a Flumeri, ha dimostrato insieme al valido nucleo dei Carabinieri, che compongono la Stazione, la sua competenza nell’affrontare le tematiche, che sono presenti nella cittadina flumerese, come più o meno, accade in ogni altro paese.

Infatti, abbiamo notato la sua presenza, in quasi tutti gli eventi pubblici, che si sono svolti nell’arco del 2024; sia istituzionali, sia religiosi, e sociali. Proprio, sulle tematiche sociali, come possono essere quelle sulla sicurezza delle persone anziane, che ha visto il Maresciallo Nocera in prima linea, nei vari convegni svoltisi a Flumeri, in tema di sicurezza.

Eventi, molto partecipativi e improntati ad informare le persone anziane sulle modalità e comportamenti da tenere, quando persone estranee al paese, tentano per strada avvicinamenti o richieste di entrare in casa con false pretese, di cui, ne riportiamo qualche passaggio di quanto il Maresciallo ha spesso relazionato nei convegni: “ Vorrei parlare in particolare, di un fenomeno piuttosto triste, che si sta ripetendo da diversi anni nei nostri comuni, come un pò avviene in tutta Italia. E, che riguarda le truffe in particolare rivolte agli anziani. Truffe, che avvengono eseguite sia telefonicamente, che direttamente a domicilio. C’è chi si spaccia per tutore delle forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia e magari paventano un incidente stradale, occorso a un figlio, un nipote. O un arresto, magari a qualcuno di famiglia. O chi magari, chiede del denaro spacciandosi per responsabile di una azienda di erogazione della luce, del gas dell’acqua o di una qualsiasi utenza primaria. Di solito questi signori si presentano richiedendo del denaro, per poter dare un servizio. Si pensa che sia un servizio, ma ovviamente è una truffa. Molto spesso utilizzano anche numeri falsi, che magari corrispondono a uffici, che hanno effettivamente quel numero di telefono o un’altra linea telefonica “.

Al Maresciallo Nocera e al nucleo Carabinieri della Stazione Carabinieri di Flumeri, va il riconoscimento della Comunità Flumerese, per il lavoro, che essi svolgono al servizio del paese.

Carmine Martino