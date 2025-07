Sant’Anastasia, entra in chiesa armato di pistola per derubare i fedeli, esploso anche un colpo.

Mentre era in corso questa mattina la celebrazione eucaristica intorno alle 8,00 nella cappella della chiesa del complesso delle suore domenicane a Sant’Anastasia, un malintenzionato ha fatto irruzione a volto coperto armato di pistola e ha esploso un colpo per intimidire i fedeli e mettere a segno una rapina. Non si sa se per una reazione dei presenti o per altre ragione, il malvivente è andato via senza aver racimolato alcun bottino. Le indagini della polizia hanno poi verificato che l’arma fosse caricata a salve.

“Siamo a un punto di non ritorno, se si spara anche in chiesa, durante la messa, per rapinare i fedeli è segno che siamo sull’orlo di un precipizio. I delinquenti sono sempre più spregiudicati e aggressivi, non temono le conseguenze dei loro atti criminosi. Il senso di impunità li rende più determinati a proseguire nel solco della violenza a scapito dei cittadini sempre più esposti a pericoli. Questa mattina poteva andare molto peggio e neanche in chiesa la gente può più sentirsi al sicuro. Un tempo non si sarebbe mai pensato di violare un luogo sacro, servono segnali forti. Sia identificato il responsabile del gesto ignobile di questa mattina e sia assicurato alla giustizia”. Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi- Sinistra, e Ines Barone, portavoce di Europa Verde a Sant’Anastasia.