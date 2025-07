Tragico scontro sulla A4. 4 morti e un ferito grave per auto contromano

Una tragedia si è consumata questa mattina lungo l’autostrada A4 Torino–Milano, nel tratto compreso tra Novara Est e Marcallo Mesero, al confine tra Piemonte e Lombardia. Il bilancio dell’incidente è drammatico: quattro persone hanno perso la vita, mentre una quinta è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai soccorritori, un’automobile guidata da un uomo di circa 70 anni ha imboccato contromano l’autostrada, generando uno scontro frontale violentissimo con un altro veicolo, a bordo del quale viaggiavano quattro passeggeri. L’impatto non ha lasciato scampo: il conducente della vettura contromano è deceduto sul colpo, così come tre degli occupanti dell’altro mezzo.

Un quarto passeggero è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ricoverato in condizioni critiche. Le sue generalità, così come quelle delle vittime, non sono ancora state rese note dalle autorità.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, tra cui ambulanze, l’elisoccorso e le pattuglie della Polizia Stradale di Novara Est. Le operazioni di soccorso e rilievo si sono protratte per ore.

Per garantire la sicurezza e consentire il recupero dei mezzi coinvolti, il tratto autostradale è stato chiuso temporaneamente in direzione Milano, provocando chilometri di coda e disagi alla circolazione. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, con gravi rallentamenti anche sulla viabilità ordinaria della zona.

L’incidente odierno si aggiunge a una lunga serie di sinistri mortali che stanno caratterizzando i fine settimana estivi sulle strade italiane. Secondo i dati più recenti, l’aumento del traffico e l’imprudenza alla guida rappresentano fattori determinanti in molti degli episodi registrati da nord a sud della penisola.

La guida contromano rimane una delle cause più letali, spesso riconducibile a distrazione, confusione o problemi cognitivi legati all’età avanzata del conducente.

Le autorità stanno ora procedendo con indagini approfondite per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. I rilievi sul posto e le testimonianze raccolte saranno fondamentali per chiarire come e perché l’anziano automobilista abbia potuto imboccare l’autostrada nel verso sbagliato, provocando una tragedia di tali proporzioni.