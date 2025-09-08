Sant’Anastasia celebra il 151° Anniversario dell’Incoronazione della Madonna dell’Arco

Sant’Anastasia (NA) – La comunità di fedeli si prepara a vivere con intensa partecipazione il 151° Anniversario dell’Incoronazione della Madonna dell’Arco, un evento che unisce spiritualità, tradizione e devozione popolare.

Il Triduo di preparazione

Nei giorni 11, 12 e 13 settembre, il Santuario e il Convento accoglieranno i devoti per il Triduo di preparazione, con le solenni celebrazioni eucaristiche alle ore 18:30. Un cammino di fede che culminerà sabato 13 settembre alle ore 22:00 con il tradizionale e atteso 75° spettacolo pirotecnico, che illuminerà la notte ai piedi della Madonna, segno di festa e gratitudine.

Il giorno solenne

La giornata clou sarà domenica 14 settembre:

• alle 11:30 si terrà la Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta da Sua Em. Rev.ma il Cardinale Beniamino Stella, Prefetto emerito della Congregazione per il Clero;

• alle 18:00, invece, le vie principali di Sant’Anastasia si animeranno con la Solenne Processione della Venerata Immagine della Madonna dell’Arco, accompagnata dagli stendardi e dai labari delle Associazioni, in un clima di autentica devozione popolare.

Devozione e disciplina

Grande attenzione sarà posta alla compostezza e al rispetto delle tradizioni: i partecipanti sono invitati a indossare la tradizionale uniforme del Battente e a evitare l’utilizzo di stendardi recanti immagini di persone. Al momento dell’uscita dal Santuario, la Venerata Immagine riceverà l’omaggio delle Associazioni lungo via Raimondo Sorrentino, in un gesto che sottolinea il legame indissolubile tra la Madonna e i suoi devoti.

Un evento che unisce

La celebrazione del 151° anniversario non è solo un momento liturgico, ma rappresenta un forte segno di identità e unità per l’intera comunità di Sant’Anastasia e per i tanti fedeli che ogni anno giungono da tutta la Campania per onorare la Madonna dell’Arco.

Concludendo, le autorità ecclesiastiche invitano tutti a partecipare numerosi e con spirito di fede, rinnovando quell’atto di amore e devozione che da oltre un secolo e mezzo accompagna la storia della comunità anastasiana.