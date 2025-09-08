Farmacie di turno nel mandamento baianese: dal 8 al 15 settembre 2025

Nel mandamento baianese i cittadini possono contare, anche in questo periodo, sul servizio garantito dalle farmacie di turno, punto di riferimento essenziale per chi necessita di medicinali, consigli farmaceutici o prodotti sanitari in orari serali, notturni e nei giorni festivi.

Per la settimana che va da lunedì 8 settembre a lunedì 15settembre 2025, sarà operativa la Farmacia di Sperone,pronta ad accogliere e supportare la popolazione locale e dei paesi limitrofi con professionalità e disponibilità. Il presidio assicurerà l’erogazione dei farmaci, l’assistenza nelle urgenze e la consulenza necessaria ai cittadini.

A garanzia di un servizio continuativo, resta sempre attiva anche la Farmacia De Sanctis di Nola, riferimento per tutta l’area grazie al servizio H24, attivo tutti i giorni e tutte le notti dell’anno. La farmacia è situata in Via San Paolo Bel Sito n.69 – 80035 Nola (NA).

Per informazioni o richieste è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:

• Telefono/Fax: 081 8237343

• Email: [email protected]

I cittadini sono invitati a consultare la farmacia di turno più vicina per approvvigionamenti urgenti, prescrizioni mediche o semplici farmaci da banco, così da garantire continuità e sicurezza durante l’intero periodo.

Per eventuali aggiornamenti, modifiche agli orari o variazioni nei turni, Binews terrà informati i lettori in tempo reale, assicurando un servizio puntuale e completo a tutela della salute pubblica.