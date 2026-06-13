Sirignano, promessa di matrimonio per Giuseppe Esposito e Maria Rosa Petrillo

Una giornata speciale, fatta di emozioni autentiche, sorrisi e tanta felicità. Giuseppe Esposito e Maria Rosa Petrillo hanno ufficializzato la loro promessa di matrimonio, compiendo un passo importante verso il giorno delle nozze.

Circondati dall’affetto delle rispettive famiglie e degli amici più cari, i futuri sposi hanno vissuto un momento intenso e significativo, condividendo la gioia di un amore che presto sarà consacrato con il matrimonio.

Al loro fianco, in qualità di testimoni, Pasquale Mugnano e Rosa Pedalino, che hanno accompagnato la coppia in questa importante tappa della loro vita.

La promessa di matrimonio rappresenta non solo un atto formale, ma anche la conferma di un progetto di vita costruito sull’affetto, sul rispetto e sulla volontà di guardare insieme al futuro.

A Giuseppe e Maria Rosa giungano i più sinceri auguri affinché il percorso che li conduce all’altare sia ricco di emozioni, serenità e soddisfazioni, in attesa del giorno più bello.

Congratulazioni ai futuri sposi e ai loro testimoni per questa splendida giornata di festa e condivisione.