NASA Space Apps approda in Vaticano: conferenza stampa a Montevergine

L’innovazione e la creatività spaziale fanno tappa in Vaticano. Si avvicina infatti l’appuntamento con il NASA Space Apps Challenge – Vatican City, una delle sedi ufficiali della più grande hackathon internazionale dedicata allo spazio e alla scienza.

L’iniziativa, promossa dalla NASA e diffusa in centinaia di città in tutto il mondo, coinvolge sviluppatori, ingegneri, designer, studenti e appassionati che, lavorando in squadra, si cimentano nella ricerca di soluzioni innovative a sfide globali.

La conferenza stampa

Per lanciare ufficialmente l’evento, giovedì 11 settembre si terrà una conferenza stampa a Montevergine. Sarà un’occasione per presentare al pubblico i dettagli del programma, le sfide in arrivo e le opportunità di partecipazione. L’appuntamento promette di essere una giornata fuori dall’ordinario, capace di coniugare scienza, tecnologia e spirito di collaborazione.

Il local lead dell’evento

A guidare l’organizzazione del NASA Space Apps Challenge – Vatican City sarà Renato Ciampa, avellinese, CEO del Centro Diagnostico Baronia Srl e nominato Local Lead dell’iniziativa. Il suo impegno si concentra nel portare anche in Vaticano lo spirito di questa straordinaria competizione internazionale, con l’obiettivo di valorizzare i talenti e le competenze del territorio.

La partecipazione speciale dei gemelli di Avellino

Da Avellino partiranno anche le squadre di gemelli che si sono formate durante il recente Raduno dei Gemelli. La loro presenza darà un tocco unico all’evento, portando un’esperienza di collaborazione e affiatamento che ben si sposa con lo spirito dello Space Apps Challenge.

Un evento che unisce

Il NASA Space Apps Challenge non è solo una competizione, ma un vero laboratorio di idee aperto a tutti. I partecipanti, infatti, non devono necessariamente avere competenze informatiche: sono benvenuti anche creativi, comunicatori, artisti e chiunque desideri contribuire con il proprio talento a progetti di respiro internazionale.

Come partecipare

Chi fosse interessato ad avvicinarsi all’iniziativa o a prendere parte alle prossime sfide, può mettersi in contatto direttamente con gli organizzatori. L’invito è rivolto a chiunque voglia mettersi in gioco e vivere un’esperienza che unisce innovazione, collaborazione e passione per lo spazio.